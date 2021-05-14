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Постер к сериалу Непосредственно Каха. Женитьба
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Киноафиша Сериалы Непосредственно Каха. Женитьба
Непосредственно Каха. Женитьба (2021 - …) Непосредственно Каха. Женитьба 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность 2 часа 40 минут
О чем сериал

«Непосредственно Каха. Женитьба» — новый российский сериал, снятый в комедийном жанре. Производством шоу занималась онлайн-платформа Start. История «Непосредственно Каха. Женитьба» начинает развиваться с момента, когда к Кахе в гости приезжает дальняя родственница — двоюродная сестра по имени Шушаник. Становится известно о том, что именно ей бабушка решила оставить свою квартиру, расположенную в Сочи. Сам Каха, конечно, не очень рад такой перспективе: он хочет оставить жилплощадь при себе. В итоге главный герой решает женить свою двоюродную сестру на друге Серго. Но захочет ли девушка отдать ему свое сердце?

Непосредственно Каха. Женитьба - тизер
Непосредственно Каха. Женитьба
тизер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артем Карокозян
Артем Карокозян
Артем Калайджян
Артем Калайджян
Тамара Турава
Тамара Турава
Данил Иванов
Данил Иванов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Непосредственно Каха. Женитьба - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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