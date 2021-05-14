«Непосредственно Каха. Женитьба» — новый российский сериал, снятый в комедийном жанре. Производством шоу занималась онлайн-платформа Start. История «Непосредственно Каха. Женитьба» начинает развиваться с момента, когда к Кахе в гости приезжает дальняя родственница — двоюродная сестра по имени Шушаник. Становится известно о том, что именно ей бабушка решила оставить свою квартиру, расположенную в Сочи. Сам Каха, конечно, не очень рад такой перспективе: он хочет оставить жилплощадь при себе. В итоге главный герой решает женить свою двоюродную сестру на друге Серго. Но захочет ли девушка отдать ему свое сердце?