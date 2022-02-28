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Билал Фалла

Bilall Fallah
Билал Фалла
Билал Фалла Bilall Fallah
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Дата рождения
4 января 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Место рождения
Вилворде, Бельгия
Биография Билала Фаллы

Родился 4 января 1986 года. Вилворде, Бельгия.

Фильмография Билала Фаллы
Бэтгёрл
Бэтгёрл
боевик, приключения, криминал 2022, США
0.0
Плохие парни навсегда
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.0
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Продюсер «Бэтмена» намекнул, когда выйдет фильм «Бэтгерл» Также появилось новое фото с Майклом Китоном.
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28 февраля 2022 16:23
В фильме «Бэтгерл» одним из ключевых персонажей будет трансгендерная женщина Лесли Грэйс нашли экранную подругу.
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25 января 2022 14:50
«Офицер Барбара Гордон»: съемки фильма «Бэтгерл» официально начались Постановщик поделился первой фотографией с площадки.
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1 декабря 2021 10:17
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