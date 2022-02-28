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Билал Фалла
Билал Фалла
Bilall Fallah
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Билал Фалла
Bilall Fallah
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Дата рождения
4 января 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Место рождения
Вилворде, Бельгия
Биография Билала Фаллы
Родился 4 января 1986 года. Вилворде, Бельгия.
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Фильмография Билала Фаллы
Бэтгёрл
боевик, приключения, криминал
2022, США
0.0
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия
2020, США
8.0
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Продюсер «Бэтмена» намекнул, когда выйдет фильм «Бэтгерл»
Также появилось новое фото с Майклом Китоном.
Написать
28 февраля 2022 16:23
В фильме «Бэтгерл» одним из ключевых персонажей будет трансгендерная женщина
Лесли Грэйс нашли экранную подругу.
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25 января 2022 14:50
«Офицер Барбара Гордон»: съемки фильма «Бэтгерл» официально начались
Постановщик поделился первой фотографией с площадки.
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1 декабря 2021 10:17
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