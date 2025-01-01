Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Билал Фалла
Награды
Награды и номинации Билала Фаллы
Bilall Fallah
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Билала Фаллы
Кинофестиваль в Торонто 2015
Премия "Открытие"
Победитель
Премия "Открытие"
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2015
Гран При
Номинант
Гран При
Номинант
Восемь сезонов боролся со своими демонами и такой итог: что стало со Стефаном Сальваторе в «Дневниках вампира»
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)
Сняты в России, а эмоций больше, чем от Netflix: 5 сериалов, которые смотрят без остановки — рейтинги говорят сами за себя
Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует
HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге
Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»
«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм
Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен
Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта
Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись
Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667