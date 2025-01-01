Меню
Награды и номинации Билала Фаллы

Bilall Fallah
Награды и номинации Билала Фаллы
Кинофестиваль в Торонто 2015 Кинофестиваль в Торонто 2015
Премия "Открытие"
Победитель
Премия "Открытие"
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2015 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2015
Гран При
Номинант
 Гран При
Номинант
