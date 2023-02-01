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Киноафиша Новости Босс DC Studios Питер Сафран считает правильным решением положить на полку «Бэтгерл»

Босс DC Studios Питер Сафран считает правильным решением положить на полку «Бэтгерл»

1 февраля 2023 15:57
Босс DC Studios Питер Сафран считает правильным решением положить на полку «Бэтгерл»

По мнению продюсера, фильм навредил бы киновселенной.

В рамках вчерашнего анонса проектов вселенной DC вновь всплыла тема отмененной «Бэтгерл». Забракованный фильм, который уже был готов к выходу в свет, не дает покоя многим фанатам, но босс DC Studios Питер Сафран считает, что данное решение было наиболее оптимальным. Общаясь с прессой, коллега Джеймса Ганна заявил, что, несмотря на талантливую команду, картина с Лесли Грэйс в титульной роли по качеству не соответствовала кинотеатральному релизу, потому что ее изначально создавали для стриминга. Что касается самой героини, то она наверняка однажды получит достойное воплощение, однако сыграет ли ее Грэйс, Сафран не уточнил.

«Бэтгерл — это персонаж, которого мы определенно включим в нашу историю. Что касается самой картины, то проблема ведь не в том, что ее отменили в конце производственного процесса. Я смотрел это кино, и в нем участвовало много талантливых людей по обе стороны камеры. Но этот проект не для кинопроката. Такое случается. Я искренне считаю, что глава Warner Bros. Дэвид Заслав и его сотрудники приняли очень смелое решение, потому что это однозначно навредило бы DC и всем людям, вовлеченным в создание этого фильма, — заявил Сафран.

Функционер также отметил, что вместе с Ганном он открыт к сотрудничеству с постановщиками «Бэтгерл» Адилем Эль Арби и Билалом Фалла. Более того, с ними уже даже провели некое собеседование.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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