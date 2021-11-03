«Монстр: Начало»: Рецензия Киноафиши

Эйлин Уорнос (Пейтон Лист) незадолго до казни не теряет своего буйного норова. Накануне введения смертельной инъекции с ней проводят финальное интервью, чтобы заполнить недостающие пробелы в судьбе второй женщины-маньяка в истории США. Ей предстоит вернуться в прошлое и вспомнить годы своей молодости. Когда приходилось ежедневно отбиваться от алкоголиков в барах и местной шпаны на пляжных вечеринках. Интервьюера интересует брак Эйлин с председателем яхт-клуба Льюисом Грацем Феллом (Тобин Белл) – семидесятилетним привилегированным вдовцом. После одной из рядовых стычек с очередным похотливым мужланом Уорнос решает на время приютить сердобольная Дженнифер (Лидия Хёрст). Дом большой, но на всех места не хватит, тем более если у гостьи разыграется аппетит — тогда наследница Льюиса Фелла и не подозревала, что новая случайная знакомая не только соблазнит ее отца, но и вмиг его «окольцует». Брак продлится недолго, но и крови прольется немало. Не оберется семья Феллов проблем, вплоть до риска обанкротиться и быть убитыми вероломной блондинкой. Все юридические права у Эйлин, ослепленный нежностью старик Льюис старается не обращать внимания на очевидные проблемы. Уорнос расскажет эту историю со злой иронией по отношению ко всем, кроме себя, неоднократно жалуясь, что невиновного человека вот-вот казнят, а окружающим все равно.

Монстр: Начало

«Монстр: Начало» — вольный приквел другого байопика, посвященного Уорнос, где женщину-маньяка сыграла Шарлиз Терон. За тот фильм актриса получила премию «Оскар», тогда как задел и судьба этой картины — не затеряться среди себе подобных жанровых подделок. Режиссер Дэниэл Фаррандс на протяжении всей своей карьеры специализируется на бюджетных полнометражных вариациях жизни не слишком замечательных серийных убийц. Он начинал как документалист. Фаррандс — автор замечательных неигровых фильмов, посвященных съемкам и наследию «Кошмара на улице Вязов» и «Пятницы 13-е». Но мало быть фанатом хорроров, чтобы заниматься ими и дальше. Сюжет его игрового дебюта был вдохновлен жестоким убийством в Амитивилле, которое когда-то послужило, в свою очередь, прообразом для одноименной франшизы фильмов. Нет сомнений в том, что Фаррандс знаток жанровой культуры и биографий множества серийных убийц, но любая история в его руках на большом экране становится вольной реконструкцией по мотивам. Его трактовка гибели Шэрон Тейт не обходилась без фактологической отсебятины – покойная актриса предстала в фильме едва ли не ясновидящей, способной предчувствовать неладное.

Монстр: Начало

История Уорнос в этом году вышла вместе с другой работой Фаррандса, посвященной еще одному известному американскому маньяку Теду Банди. В том, как преподнести Эйлин, режиссер предпочитает придерживаться видения Пэтти Дженкинс. Грим актрисы Пейтон Лист больше напоминает Шарлиз Терон в «Монстре», чем реальную Уорнос. Окружающие то и дело произносят, что у героини нет совести. Та волком смотрит на любого, кто к ней подходит. Фаррандс предпочитает крайности — за редким исключением Уорнос окружают невменяемые мужланы. В самой Эйлин нет той сложности, которая была в «Монстре». Это оторва-маньяк, без принципов и здравого смысла. В паре с Лист Фаррандс задействует хоррор-икону Тобина Белла, известного по роли Джона Крамера — Конструктора «Пилы». Актер играет в общем-то безобидного персонажа в той же органике, что и своего самого популярного героя.

«Монстр. Начало», вероятно, был бы интересен таким же фанатам реальных преступлений, как Фаррандс, чтобы сравнить реальную биографию Уорнос с экранной (достаточно вольной). Судя по тому, что Фаррандс на удивление продуктивен, таких фанатов истории американского true crime предостаточно.