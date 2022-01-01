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Джейсон Чонг
Джейсон Чонг
Jason Chong
О персоне
Фильмография
Джейсон Чонг
Jason Chong
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Дата рождения
29 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Джейсона Чонга
Родился 29 октября 1969 года. Сидней, Австралия.
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Фильмография Джейсона Чонга
Маленькие чудовища
ужасы, комедия
2019, Австралия
6.0
Стражи гробниц
боевик, приключения, ужасы
2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
4.0
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