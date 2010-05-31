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Постер сериала Танцевальная академия
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Киноафиша Сериалы Танцевальная академия

Танцевальная академия (2010 - 2013)

Dance Academy 18+
Год выпуска 2010
Страна Австралия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал ABC ME
Продолжительность сериала 23 часа 50 минут

О чем сериал

В центре событий австралийского сериала «Танцевальная академия» оказывается девушка по имени Тара Вебстер. Ее детство прошло на ферме, но она всегда хотела уехать в город и стать танцовщицей. Героиня поступает в Национальную академию танца в Сиднее. Но у нее есть год, чтобы проявить себя и продемонстрировать педагогам свои способности. Тара не сомневается, что из нее получится отличная балерина. Девушка и ее однокурсники изучают классические и современные танцы, взрослеют, сталкиваются с проблемами и находят друзей.  

В ролях
В ролях
Виктория Хилл
Эндрю Ли Поттс
Кариба Хейн
Кариба Хейн
Дена Каплан
Тим Пакок
Тим Пакок
Джордан Родригез
Джордан Родригез
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Рейтинг сериала

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Сезоны
Танцевальная академия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 26 эпизодов
 
Танцевальная академия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 26 эпизодов
 
Танцевальная академия - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 13 эпизодов
 
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