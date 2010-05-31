В центре событий австралийского сериала «Танцевальная академия» оказывается девушка по имени Тара Вебстер. Ее детство прошло на ферме, но она всегда хотела уехать в город и стать танцовщицей. Героиня поступает в Национальную академию танца в Сиднее. Но у нее есть год, чтобы проявить себя и продемонстрировать педагогам свои способности. Тара не сомневается, что из нее получится отличная балерина. Девушка и ее однокурсники изучают классические и современные танцы, взрослеют, сталкиваются с проблемами и находят друзей.