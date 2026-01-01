Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мун Джон-хи
Мун Джон-хи Moon Jeong-hui
Киноафиша Персоны Мун Джон-хи

Мун Джон-хи

Moon Jeong-hui

Дата рождения
21 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Республика Корея, Южная Корея
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Я приду, когда будет хорошая погода 7.6
Я приду, когда будет хорошая погода (2020)
Кафе Нуар 7.2
Кафе Нуар (2009)
The 8 Show: Выживи и разбогатей 7.1
The 8 Show: Выживи и разбогатей (2024)

Фильмография Мун Джон-хи

Золотое место
Золотое место
криминал, мелодрама, триллер 2026, Южная Корея
Студент на последнем ряду
Студент на последнем ряду
драма, триллер 2026, Южная Корея
Эффективные свидания для одиночек
Эффективные свидания для одиночек
комедия, мелодрама, дорама 2026, Южная Корея
Поединок 6.9
Поединок Seungbu
биография, драма, спорт 2025, Южная Корея
The 8 Show: Выживи и разбогатей 7.1
The 8 Show: Выживи и разбогатей
комедия, триллер, детектив, дорама 2024, Южная Корея
За гранью 5.2
За гранью Limit
криминал, триллер 2022, Южная Корея
Я приду, когда будет хорошая погода 7.6
Я приду, когда будет хорошая погода
драма, мелодрама, дорама 2020, Южная Корея
Поиск 7
Поиск
боевик, триллер, дорама 2020, Южная Корея
Показать еще
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше