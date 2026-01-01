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Фильмография
Мун Джон-хи
Moon Jeong-hui
Киноафиша
Персоны
Мун Джон-хи
Мун Джон-хи
Moon Jeong-hui
Дата рождения
21 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Республика Корея, Южная Корея
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Я приду, когда будет хорошая погода
(2020)
7.2
Кафе Нуар
(2009)
7.1
The 8 Show: Выживи и разбогатей
(2024)
Фильмография Мун Джон-хи
Золотое место
криминал, мелодрама, триллер
2026, Южная Корея
Студент на последнем ряду
драма, триллер
2026, Южная Корея
Эффективные свидания для одиночек
комедия, мелодрама, дорама
2026, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Поединок
Seungbu
биография, драма, спорт
2025, Южная Корея
7.1
The 8 Show: Выживи и разбогатей
комедия, триллер, детектив, дорама
2024, Южная Корея
5.2
За гранью
Limit
криминал, триллер
2022, Южная Корея
7.6
Я приду, когда будет хорошая погода
драма, мелодрама, дорама
2020, Южная Корея
7
Поиск
боевик, триллер, дорама
2020, Южная Корея
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