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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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4 постера
Киноафиша Сериалы Поиск

Поиск (2020 - 2020)

Sseochi 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал OCN
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Ён Дон-джин проходил срочную службу в армии Южной Корее. Но, когда до демобилизации оставался один месяц, молодой сержант-кинолог оказывается частью секретной операции. Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей уже давно обрела славу опасного и проклятого места, где погибают или бесследно исчезают люди. Когда же здесь один солдат не возвращается с дозора, армейское руководство решает послать специальную группу на поиски пропавшего. Операция «Полярис» под командованием элитного офицера Сон Мин-гю отправляется искать улики и зацепки в чаще леса, но очень скоро отряд понимает, что их противник вовсе не человек.

В ролях
В ролях
Мун Джон-хи
Кристал Чон
Ли Хён-ук
Чхве Дон-мун
Ён У-джин
Юн Пак
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Поиск - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
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