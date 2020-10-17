Ён Дон-джин проходил срочную службу в армии Южной Корее. Но, когда до демобилизации оставался один месяц, молодой сержант-кинолог оказывается частью секретной операции. Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей уже давно обрела славу опасного и проклятого места, где погибают или бесследно исчезают люди. Когда же здесь один солдат не возвращается с дозора, армейское руководство решает послать специальную группу на поиски пропавшего. Операция «Полярис» под командованием элитного офицера Сон Мин-гю отправляется искать улики и зацепки в чаще леса, но очень скоро отряд понимает, что их противник вовсе не человек.