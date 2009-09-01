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Cafe noir

Кафе Нуар, 2009

2009 / Корея
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 3 часа 17 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 сентября 2009
Режиссер
Джун Иль-Сун
В ролях
Ким Хе-на
Шин Ха-кьюн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кафе Нуар 2 постера
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