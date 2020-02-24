Сериал «Я приду к тебе, если будет хорошая погода» – это корейская романтическая дорама о виолончелистке из небольшого городка. Хе-вон – молодая и талантливая девушка, которая несколько лет назад перебралась работать в Сеул, но уже устала от шума и жестокости большого города. Она оставляет все дела и едет отдохнуть в родную глубинку. Там она знакомится с простым скромным парнем, который сразу привлекает ее внимание. Выясняется, что он – владелец книжной лавки, который со школы был тайно влюблен в Хе-вон.