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Постер к сериалу Я приду, когда будет хорошая погода
Постер к сериалу Я приду, когда будет хорошая погода
Постер к сериалу Я приду, когда будет хорошая погода
Постер к сериалу Я приду, когда будет хорошая погода
Постер к сериалу Я приду, когда будет хорошая погода
Постер к сериалу Я приду, когда будет хорошая погода
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Я приду, когда будет хорошая погода

Я приду, когда будет хорошая погода (2020 - 2020)

Nalssiga joheumyeon chatagagesseoyo 12+
Год выпуска 2020
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Я приду к тебе, если будет хорошая погода» – это корейская романтическая дорама о виолончелистке из небольшого городка. Хе-вон – молодая и талантливая девушка, которая несколько лет назад перебралась работать в Сеул, но уже устала от шума и жестокости большого города. Она оставляет все дела и едет отдохнуть в родную глубинку. Там она знакомится с простым скромным парнем, который сразу привлекает ее внимание. Выясняется, что он – владелец книжной лавки, который со школы был тайно влюблен в Хе-вон.

В ролях
В ролях
Со Ган-джун
Кан Щин-иль
Лим Сэ-ми
Ли Джэ-ук
Ян Хе-джи
Пак Мин-ён
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я приду, когда будет хорошая погода - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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