Где-то далеко-далеко, посреди пустыни, вот уже много лет стоит небольшая постройка, внешний вид которой напоминает то ли бар, то ли стриптиз-клуб. На пороге обитает вечно голодный мужчина, а внутри — несколько очаровательных женщин-демонов в обтягивающих нарядах. Каждый, кто заходит внутрь, вынужден стать частью игры. Если ты живешь праведной жизнью, то местные накормят и позволят уйти, а если нет, то тебя, вероятно, ждет ужасная участь. Но однажды женщинам предстоит встретить достойных соперников — в бар заходят настоящие охотники на демонов.