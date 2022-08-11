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Постер фильма Трактир «Черная дыра»
3.5
Киноафиша Фильмы Трактир «Черная дыра»
3.5

Трактир «Черная дыра»

, 2022
Demon Pit
США / ужасы / 18+
Постер фильма Трактир «Черная дыра»
3.5

О фильме

Где-то далеко-далеко, посреди пустыни, вот уже много лет стоит небольшая постройка, внешний вид которой напоминает то ли бар, то ли стриптиз-клуб. На пороге обитает вечно голодный мужчина, а внутри — несколько очаровательных женщин-демонов в обтягивающих нарядах. Каждый, кто заходит внутрь, вынужден стать частью игры. Если ты живешь праведной жизнью, то местные накормят и позволят уйти, а если нет, то тебя, вероятно, ждет ужасная участь. Но однажды женщинам предстоит встретить достойных соперников — в бар заходят настоящие охотники на демонов.

В ролях

Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Librarian
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Roshan
Роберт Дави
Роберт Дави
Dee
Ричард Греко
Stewart
Минди Робинсон
Минди Робинсон
Jezebel
Рэнди Кутюр
Рэнди Кутюр
G Man
Чак Цито
Biker
Джанни Капальди
Джанни Капальди
Father Dupre
Марк Энтони Джастис
Franklin
Тара Кардинал
Morrigan
Теви По
Теви По
TJ Millard
Elder Thomas
Режиссер Ланс Коас
Сценарист Минди Робинсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 11 августа 2022
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $890
Производство Bulldog Brothers Entertainment, Enhanced Media, Hannibal Films
Другие названия
Demon Hunters, Cazadores Oscuros, DA, Demon's Pit, Diabelska otchłań, デーモン・ハンターズ

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 10 голосов
3 IMDb
Обновлено 22 января 2024

Отзывы о фильме

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