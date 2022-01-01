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Ляо Фань
Ляо Фань
Liao Fan
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Ляо Фань
Liao Fan
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Дата рождения
14 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Ляо Фаня
Родился 14 февраля 1974 года. Хунань, Китай.
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Фильмография Ляо Фаня
Озеро диких гусей
драма, криминал
2019, Китай / Франция
6.0
Пепел – самый чистый белый
драма, мелодрама
2018, Китай / Франция / Япония
6.0
Во имя чести
военный, драма
2007, Гонконг / Китай
6.0
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