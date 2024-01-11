Оповещения от Киноафиши
На рассвете

Yoake no subete 18+
Страна Япония
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 24 июля 2024
Премьера в мире 11 января 2024
Дата выхода
27 июня 2024 Гонконг I
18 апреля 2025 Китай
10 мая 2024 Тайвань
2 декабря 2024 Франция
18 сентября 2024 Южная Корея ALL
9 февраля 2024 Япония
Сборы в мире $2 815 833
Производство Asmik Ace Entertainment, Bandai Namco Filmworks, Horipro
Другие названия
Yoake no subete, All the Long Nights, 長夜盡頭的微光, All About Dawn, Jusqu'à l'aube, Wszystkie długie noce, На рассвете, 夜明けのすべて
Режиссер
Сё Миякэ
В ролях
Hokuto Matsumura
Монэ Камисираиси
Монэ Камисираиси
Sawako Fujima
Haruka Imô
Кэн Мицуиси
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Кадры из фильма
