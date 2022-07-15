«Доводы рассудка»: Рецензия Киноафиши

15 июля на Netflix вышла костюмированная драма, очередная адаптация Джейн Остин – «Доводы рассудка». Теперь несчастную в делах сердечных молодую девушку изображает Дакота Джонсон, а ее когда-то возлюбленного – Космо Джарвис (тот самый Себастьян из «Леди Макбет» Уильяма Олдройда). Рассказываем, на что в фильме стоит обратить внимание помимо любопытного актерского состава.

Когда-то семья Энн Эллиот вертелась в аристократических кругах, и никто не задавался вопросом об их финансовом положении. Все изменилось, когда глава семьи оказался на грани банкротства. В побеге от реальности Энн встречается со своей бывшей любовью – капитаном Фредериком Уэнтвортом, которому она разбила сердце около семи лет назад.

Все дороги ведут в Бат – нелюбимый город Джейн Остин, мастерицы сентиментальных романов, которые по сей день являются эталоном жанра, и даже ее наследники и наследницы так и не смогли достичь схожих психологических игр на почве сердечных конфликтов. Историям писательницы остается только следовать законам современности, адаптировать популярные оптики, использовать различные перспективы, отказываться от ортодоксальности старого времени и удивлять. Несмотря на разные маленькие и большие культурные революции, многие кинематографисты не всегда поспевают за новыми тенденциями, а выделиться же хочется, поэтому переписывание классики отправляется в обиход.

Доводы рассудка

Одной из более известных экранизаций «Доводов рассудка» считается ТВ-фильм канала BBC 2007 года, где главные роли достались Салли Хокинс и Руперту Пенри-Джонсу. Британское телевидение выбирает академический подход к своей классике, поэтому в результате получаются очередные «Гордость и предубеждения», где мистером Дарси был еще Колин Ферт. Однако рано или поздно экранизировать одни и те же романы становится невыгодным, а зрители все равно лучше купят коллекционное издание мини-сериала 1995 года и будут плакать вместе с главными героями весь уик-энд. Из-за нехватки контента, а также повторяющихся сюжетных тропов появляются сделанные на скорую, но очень талантливую руку сериал по незаконченному роману Остин «Сэндинтон», костюмированная «Сплетница» в «Бриджертонах», а также синефильский арт-мейнстрим «Эмма.».

Кто-то назовет вышеупомянутые работы «новой классикой», другие даже не вспомнят, что сначала Колин Ферт был мистером Дарси, а где-то в 2000-х вообще затерялась экранизация Джо Райта (но сейчас ее знаю только по эдитам в TikTok), последние просто нахмурят брови и спросят: «BBC who?» Границы старого и нового стираются точно так же, как Энн Эллиот в исполнении Дакоты Джонсон ломает четвертую стену, изображая героиню «Дряни». Можно ли считать «Доводы рассудка» от Netflix неким попурри последних самых популярных сериалов и фильмов, где фемоптика не является чем-то экстраординарным, а просто нормальной обыденностью, реальной жизнью? Почему и нет? Тем более герои новой экранизации не особо вкушают язык VIII века и говорят фразами и идиомами из соцсетей при описании симпатичного мужчины-аристократа.

Доводы рассудка

«He is a ten», – скажет Энн, а зритель захочет сразу же поставить фильм на паузу и снова посмотреть, как Колин Ферт купается недалеко от своего поместья в Пемберли. Другая аудитория, которая восхваляла каверы на песни Арианы Гранде в «Бриджертонах», будет смотреть до конца и следить за воистину чарующей и необыкновенной Дакотой Джонсон. Последняя словно родилась для костюмированного жанра, но почему-то это никто не хотел исследовать до продюсеров Netflix. Вишенкой на торте для некоторых может стать и Генри Голдинг во всем классическом аристократическом одеянии, поэтому ради любимых артистов картину стоит досмотреть до конца, хотя бы с перерывами. Будем честны, после фразы «Мы хуже, чем бывшие. Мы – друзья» сразу же захочется узнать, как сценаристы и продюсеры новых «Доводов рассудка» стремятся закончить историю главной героини. А мистер Дарси пусть в своем Пемберли сидит.

В любом случае, если работы в жанре костюмированной драмы являются для вас своего рода согласованным допингом – скорее включайте «Доводы рассудка». Для обычных зрителей, обладателей подписки на Netflix и просто людей со свободным вечером – вас ждет скромный, понятный и красивый фильм.