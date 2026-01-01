Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Ни Ни
Ni Ni
Киноафиша
Персоны
Ни Ни
Ни Ни
Ni Ni
Дата рождения
8 августа 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Цветы войны
(2012)
7.2
Исчезнувшая в звездах
(2022)
6.9
Ударная волна. Битва за Гонконг
(2020)
Фильмография Ни Ни
6.2
Остров Дунцзи
Dong Ji Dao
боевик, драма, триллер
2025, Китай
5.5
Охотники за деньгами
Lie jin · You xi
боевик, триллер
2025, Китай / Гонконг
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7.2
Исчезнувшая в звездах
Xiao shi de ta
криминал, драма, детектив
2022, Китай
Смотреть трейлер
6.9
Ударная волна. Битва за Гонконг
Chai dan zhuan jia 2
боевик, криминал, триллер
2020, Гонконг / Китай
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Любовь и судьба
комедия, фэнтези, мелодрама
2019, Китай
6.3
Внезапно снова семнадцать
28 sui wei chengnian
фэнтези, мелодрама
2015, Китай
7.6
Цветы войны
The Flowers Of War
исторический, драма
2012, Китай
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