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Скоро в прокате "Проклятая"
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Ни Ни
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Дата рождения
8 августа 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Фильмография Ни Ни
Ударная волна. Битва за Гонконг
боевик, криминал, триллер
2020, Гонконг / Китай
6.0
Внезапно снова семнадцать
фэнтези, мелодрама
2015, Китай
6.0
Цветы войны
исторический, драма
2012, Китай
7.0
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