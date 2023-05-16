На KION выходит фильм «Земля Алькаррас», получивший главный приз Берлинского кинофестиваля

Онлайн-кинотеатр KION сообщил о том, что в эту субботу, 20 мая, на сервисе состоится премьера испанской социальной драмы Карлы Симон «Земля Алькаррас», удостоенной главной награды 72-го Берлинского кинофестиваля.

В центре истории — фермерское семейство, которое узнает о том, что вскоре потеряет все свое имущество. Отец семьи Рохелио оказывается поставлен перед фактом, что дом и гектары территории, подаренные ему много лет назад только на словах, были проданы компании, планирующей разместить в этих местах поля солнечных панелей. Каждый из родственников принимает трагические известия по-своему. Взрослые ругаются, собирают последний урожай и ищут способ договориться с владельцем земли. Молодые ужасаются грядущей неизвестности, из-за которой им придется самостоятельно искать свой путь в жизни. Тем временем дети продолжают резвиться на полях персиковых плантаций.

Главные роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры, многие из которых действительно являются фермерами.

«Земля Алькаррас» — лишь второй фильм в карьере Симон. Ее дебютная работа «Лето 1993-го» также была показана в программе Берлинского кинофестиваля. Сюжет «Земли Алькаррас» во многом основан на собственной биографии постановщицы, которая лишилась родителей в юном возрасте и провела детство с дядями и тетями в деревне Алькаррас. Кроме того, по признанию Симон, важным источником вдохновения для нее послужила пьеса Антона Чехова «Вишневый сад».