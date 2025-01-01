Меню
Карла Симон Пипо
Награды
Награды и номинации Карла Симон Пипо
Carla Simón
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Карла Симон Пипо
Каннский кинофестиваль 2018
Премия Kering «Женщины в движении» за молодые таланты
Победитель
Берлинале 2022
Лучший фильм
Победитель
Берлинале 2017
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
«Поколение Кплюс» — лучший фильм
Номинант
