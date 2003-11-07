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Лара МакДоннел
Lara McDonnell
Киноафиша
Персоны
Лара МакДоннел
Лара МакДоннел
Lara McDonnell
Дата рождения
7 ноября 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой фэнтези
Биография Лара МакДоннел
Родилась 7 ноября 2003 года. Ирландия.
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Фильмография Лара МакДоннел
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драма, мелодрама
2018, Ирландия
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