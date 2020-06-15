«Артемис Фаул»: Рецензия Киноафиши

12-летний гений Артемис Фаул живет постоянным ожиданием отца, вынужденного проводить много времени в рабочих командировках. Мальчику приходится самому находить развлечения в большом семейном поместье. Артемис изобретает навороченные гаджеты, занимается серфингом на пляже у дома и коротает время за изучением древних легенд о волшебных существах. После очередного отъезда отца приходят плохие новости: он бесследно исчез в очередной поездке. Шок продлится недолго. Таинственный похититель быстро выходит на связь, желая обменять магический артефакт, о котором мальчик читал в книгах, на жизнь Фаула-старшего. Неожиданно мифы и легенды становятся реальными. Под землей существует целый мир, населенный гномами, эльфами, троллями, лепреконами и гоблинами. Остается только придумать, как выманить их на поверхность и украсть артефакт. Задача как раз по силам молодому вундеркинду.

Артемис Фаул

«Артемис Фаул» — экранизация серии подростковых романов ирландца Йона Колфера. Приключения юного гения и потомственного преступника растянулись на 8 книг. Неплохой фундамент для будущей франшизы, призванной отыскать путь к подростковым сердцам. Последние попытки Disney в его поисках — «Земля будущего» и «Излом времени» — закончились неудачей. Но стоит взглянуть на россыпь звездных актеров и бюджет, чтобы понять, насколько студия верила в будущее этих проектов. Способны ли Джордж Клуни и Опра Уинфри привлечь подростков в кинотеатры — уже совсем другой вопрос. «Артемис Фаул», кажется, рассчитывал на большую популярность первоисточника. Одним из главных успехов романов стал яркий и наглый антигерой, нетипичный для аудитории 12 лет. Его неоднозначность была глотком свежего воздуха, когда одним из самых популярных книжных и экранных подростковых кумиров все еще оставался Гарри Поттер, следующий строгим моральным принципам. Такую неоднозначность сложно представить в обойме проектов Disney, пристально следящей за репутацией. И действительно, от начинающего преступника и плохиша на экране остались одни воспоминания. Под конец картину ожидали неудачи и сплошные исправления, окончательно добившие амбициозный проект. Сначала «Артемиса Фаула» перенесли на год вперед, а затем сослали на стриминговый сервис Disney+ из-за пандемии и закрытых кинотеатров.

Артемис Фаул

Уже в последнем трейлере видно, сколько потеряла картина, пока добиралась к зрителю. В нем заметны путешествие в Хошимин, интригующие персонажи, решение сложных загадок и непростой поиск тайного мира. В официальном кастинге можно найти маму Фаула, так и не появившуюся на экране и получившую иную, незавидную судьбу. Это лишь самые заметные детали. Из насыщенного приключения мы получили историю мальчика, не покидающего свое большое поместье в ожидании отца. Такой «Один дома» — с глупым сюжетом, с противостоянием полного сложных планов молодого гения и армии волшебных существ. Сам Фаул-младший превратился в простого ребенка, который старается выглядеть как взрослый, с подобающими диалогами:

— Кто здесь главный?

— Я.

— Тебе всего лишь 10.

— 12, а вам?

Из молодого вундеркинда и преступника сделали подростка, который просто дерзит людям. Разгадать, почему его план ждет успех в окружающей неразберихе, окажется задачей для поистине великих умов. Другие персонажи как будто боятся разрушить юные и неокрепшие фантазии, подыгрывая мальчику в его бурных играх. Кажется, стоит добавить в происходящее каплю серьезности, как Артемис рухнет на пол в приступе истерики и будет звать папу на помощь.

Артемис Фаул

Одновременно с этим картина страдает от переизбытка героев. Некоторые из них, даже получив полноценное представление, как, например, племянница Дворецки — Джульетта, буквально растворяются на заднем фоне. В конце вы даже не вспомните, почему закадровый голос представлял ее с таким размахом. Рассказчиком стал гном-переросток Мульч Рытвинг, больше похожий на внезапно придуманный «скотч», которым пытаются починить фильм. Он знает оба мира и должен наполнить историю деталями из жизни подземных обитателей и древнего семейства Фаулов. Несмотря на постоянные закадровые комментарии, происходящее не становится яснее. Понять, почему волшебные существа оказались под землей и прячутся от людей, как устроены их технологии и мир, как работает магия и на что она способна, почему Фаулы считаются преступниками, будет несколько затруднительно. Именно непонимание ключевых деталей новой кинематографической вселенной становится губительным для первого фильма, рассчитывающего стать франшизой. Не помогает ему и визуальное исполнение. Волшебный город слишком безлик и с трудом отличим от любой дешевой фантастики.

Артемис Фаул

В трейлере герой с фамилией Дворецки пафосно говорит Фаулу: «Пора выйти навстречу судьбе». Вот только прогулка окажется недолгой, ограничится ступеньками главного входа в семейное поместье и мало похожа на насыщенное событиями приключение. Сосланный на Disney+ «Артемис Фаул» вряд ли найдет успех на стриминговой платформе и точно разочарует поклонников книги. Возможно, спустя годы режиссер Кеннет Брана раскроет нам причины неудач, расскажет о давлении продюсеров и студии, желающей сделать свой окончательный монтаж. Недовольство выльется в хештег #BranaghCut и томительное ожидание режиссерской версии. Правда, реальность окажется безжалостнее: о существовании экранизации «Артемиса Фаула» забудут еще до последних дней июня, а объяснение всех неудач окажется предельно банальным. Просто не получилось.

Константин Киценюк