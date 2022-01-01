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Джилл Халфпенни
Джилл Халфпенни
Jill Halfpenny
О персоне
Фильмография
Джилл Халфпенни
Jill Halfpenny
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Дата рождения
15 июля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Джилл Халфпенни
Родилась 15 июля 1975 года. Ньюкасл, Великобритания.
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Фильмография Джилл Халфпенни
Истории призраков
ужасы
2017, США
6.0
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