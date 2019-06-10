Меню
Постер сериала Год кролика
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Киноафиша Сериалы Год кролика

Год кролика (2019 - 2019)

Year of the Rabbit 18+
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Викторианская эпоха, Лондон. Грязный и запущенный город, в котором орудует Джек Потрошитель и другие малоприятные личности. Дактилоскопию и экспертизу еще не придумали, и полицейским приходится работать с помощью слежки, допросов свидетелей и дедуктивного метода. Возглавляет эту группу полицейских детектив Рэббит. У него большой опыт, на этой работе он видел все, в связи с чем крепко выпивает. Под его начало приходит новичок – полная ему противоположность, книжный червь и заучка. Вскоре к ним присоединяется приемная дочь шефа полиции, девица развратная, но многообещающая. К тому же первая женщина в полиции страны. Им придется иметь дело с уличными бандами, продажными политиками, спиритуалистами-мошенниками и даже Человеком-Слоном.

Год кролика - трейлер первого сезона
Год кролика  трейлер первого сезона
В ролях
Мэтт Берри
Алан Армстронг
Пол Кэй
Энн Митчел
Фредди Фокс
Джилл Халфпенни
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.4 IMDb
Сезоны
Год кролика - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
