Викторианская эпоха, Лондон. Грязный и запущенный город, в котором орудует Джек Потрошитель и другие малоприятные личности. Дактилоскопию и экспертизу еще не придумали, и полицейским приходится работать с помощью слежки, допросов свидетелей и дедуктивного метода. Возглавляет эту группу полицейских детектив Рэббит. У него большой опыт, на этой работе он видел все, в связи с чем крепко выпивает. Под его начало приходит новичок – полная ему противоположность, книжный червь и заучка. Вскоре к ним присоединяется приемная дочь шефа полиции, девица развратная, но многообещающая. К тому же первая женщина в полиции страны. Им придется иметь дело с уличными бандами, продажными политиками, спиритуалистами-мошенниками и даже Человеком-Слоном.