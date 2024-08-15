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Постер сериала Папа в отлете
Постер сериала Папа в отлете
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Папа в отлете

Папа в отлете (2024 - …)

Daddy Issues 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность сериала 2 часа 30 минут

О чем сериал

Комедийный сериал «Папа в отлете» рассказывает историю 24-летней девушки по имени Джемма, ведущей разгульный образ жизни, и ее инфантильного отца Малькольма Героиня узнает, что после случайной связи оказалась беременной, а ждать помощи ей не от кого. Ее папа совершенно не готов к тому, что скоро станет дедушкой, он переживает болезненный развод и потерю всех накоплений. Однако героям ради экономии денег всё же приходится съехаться и начать заботиться друг о друге, день за днем попадая в нелепые ситуации, бытовые разборки и конфликты на пустом месте. Получится ли у двух легкомысленных героев наладить отношения, найти отца для будущего ребенка и воспитать его достойным членом общества?

Папа в отлете - трейлер первого сезона
Папа в отлете  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Эйми Лу Вуд
Эйми Лу Вуд
Сара Хэдленд
Сьюзэн Линч
Сьюзэн Линч
Дэвид Финн
Маргарет Кэбурн-Смит
Тадж Атвал
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Папа в отлете - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Отзывы о сериале
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