Комедийный сериал «Папа в отлете» рассказывает историю 24-летней девушки по имени Джемма, ведущей разгульный образ жизни, и ее инфантильного отца Малькольма Героиня узнает, что после случайной связи оказалась беременной, а ждать помощи ей не от кого. Ее папа совершенно не готов к тому, что скоро станет дедушкой, он переживает болезненный развод и потерю всех накоплений. Однако героям ради экономии денег всё же приходится съехаться и начать заботиться друг о друге, день за днем попадая в нелепые ситуации, бытовые разборки и конфликты на пустом месте. Получится ли у двух легкомысленных героев наладить отношения, найти отца для будущего ребенка и воспитать его достойным членом общества?