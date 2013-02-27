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Киноафиша Сериалы Свет и тень

Свет и тень (2013 - 2013)

Lightfields 12+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Свет и тень» – это британская детективно-мистическая драма об обитателях фермы Лайтфилдс в графстве Саффолк. Семнадцатилетняя девушка Люси погибает при загадочных обстоятельствах. Все домочадцы и друзья не могут простить себе ее смерть, но уже не могут ничего поделать. Им кажется, что призрак Люси не собирается оставлять родной дом и будет преследовать их до конца их жизней. Однако постепенно легенда забывается… пока 70 лет спустя на ферму не возвращается человек, имеющий отношение к смерти девушки.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дакота Блю Ричардс
Дакота Блю Ричардс Eve
Крис Маршалл
Крис Маршалл Paul Willard
Люси Коху
Люси Коху Vivien Mullen
Сэм Хэзелдайн
Сэм Хэзелдайн Albert Felwood
Джилл Халфпенни
Джилл Халфпенни Martha Felwood
Карла Кроум
Карла Кроум Clare Mullen
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Свет и тень - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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