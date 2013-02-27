Сериал «Свет и тень» – это британская детективно-мистическая драма об обитателях фермы Лайтфилдс в графстве Саффолк. Семнадцатилетняя девушка Люси погибает при загадочных обстоятельствах. Все домочадцы и друзья не могут простить себе ее смерть, но уже не могут ничего поделать. Им кажется, что призрак Люси не собирается оставлять родной дом и будет преследовать их до конца их жизней. Однако постепенно легенда забывается… пока 70 лет спустя на ферму не возвращается человек, имеющий отношение к смерти девушки.