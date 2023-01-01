Обеденный столик Норико, 2005

Старшеклассница Норико живёт в Тоёкаве с родителями и младшей сестрой Юкой. В когда-то дружной семье теперь все стали друг другу чужими, и надеяться на понимание со стороны родителей не приходится. Норико чувствует, что задыхается, и её единственная отдушина — виртуальные подруги на сайте Haikyo.com. Однажды Норико собирает чемодан и, не сказав никому ни слова, отправляется в Токио, чтобы встретиться со совей родственной душой — девушкой под ником Ueno Station 54. Через полгода 54 школьницы одновременно бросаются под колёса поезда метро, и Юка начинает подозревать, что это как-то связано с исчезновением сестры. Она проводит небольшое расследование и тоже уезжает в Токио.