Стивен Кинг и Гильермо дель Торо похвалили хоррор «Никто тебя не спасет»

На прошлой неделе на стриминговом сервисе Hulu состоялась премьера мрачного хоррор-триллера с Кейтлин Дивер «Никто тебя не спасет». Картина получила высокую оценку критиков (Rotten Tomatoes — 80%), а теперь своими впечатлениями поделились заслуженные мастера жанра — знаменитый писатель Стивен Кинг и маэстро мистических драм Гильермо дель Торо.

Ниже приведена цитата Короля ужасов, которого лента режиссера Брайана Даффилда («Спонтанность») искренне поразила во всех смыслах:

«Никто тебя не спасет» — блестящий, смелый, увлекательный и пугающий фильм. Чтобы найти хоть что-нибудь отдаленно похожее на это кино, придется вернуться на 60 лет назад к эпизоду «Сумеречной зоны» под названием «Захватчики». Воистину уникальное кино».

Создатель «Аллеи кошмаров» и «Лабиринта Фавна» также остался под большим впечатлением:

«Никто тебя не спасет» — втройне забавное кино. Это умный фильм с достаточным количеством точечных моментов. Он поставлен в классической серьезной манере. Все это позволило избежать подводных камней и максимально использовать повествовательные ресурсы. Не могу представить более подходящей картины для просмотра на выходных. Но что особенно приятно — много обещанных спонтанных моментов».

Картина повествует о молодой девушке Бринн (Дивер), живущей в маленьком городке. Из-за трагедии, произошедшей в прошлом, ей приходится жить вдали от людей в старом лесном доме, но даже там она постоянно стакивается с осуждающими взглядами. Однажды ночью главная героиня просыпается из-за того, что в помещение начинает ломиться загадочная внеземная сущность с явно недобрыми намерениями. Поскольку помощи ждать неоткуда, Бринн приходится самостоятельно бороться со злобным инопланетным гостем.