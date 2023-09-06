Инопланетяне вторгаются в дом Кейтлин Дивер в трейлере хоррора «Никто тебя не спасет»

Стрим-сервис Hulu и студия 20th Century представили первый трейлер фантастического триллера «Никто тебя не спасет» с Кейтлин Дивер в главной роли («Розалин», «Билет в рай», мини-сериал «Невозможно поверить»).

Титры в начале трейлера гласят, что каждый год случается более 1,65 млн вторжений в жилые дома, однако домашний покой главной героини нарушат совершенно иные незваные гости. В начале ролика укладывающаяся спать девушка внезапно слышит пугающие звуки, словно кто-то проник в ее дом. Выясняется, что на Землю спустились зловещие инопланетяне, контакт с которыми грозит мучениями и смертью.

Героиня Дивер получает удар по голове. Очнувшись днем, она выходит на улицу и видит людей, которые уже пострадали от соприкосновения с пришельцами. Девушка возвращается в дом и баррикадируется изнутри, но с наступлением ночи инопланетяне атакуют вновь.

Снял фильм по собственному сценарию режиссер Брайан Даффилд, ранее поставивший фантастическую мелодраму «Спонтанность» (2020).

Премьера «Никто тебя не спасет» состоится на Hulu 22 сентября.