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Дэн Амбойер
Дэн Амбойер
Dan Amboyer
О персоне
Фильмография
Дэн Амбойер
Dan Amboyer
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Дата рождения
28 декабря 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Детройт, Мичиган, США
Рост
188 см
Биография Дэна Амбойера
Родился 28 декабря 1985 года. Детройт, Мичиган, США.
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Фильмография Дэна Амбойера
Драка в блоке 99
боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
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