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Майкл Эдвард Роуз
Майкл Эдвард Роуз
Michael Edward Rose
О персоне
Фильмография
Майкл Эдвард Роуз
Michael Edward Rose
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Карьера
Актер
Место рождения
Атланта, Джорджия, США
Рост
183 см
Биография Майкла Эдварда Роуза
Родился в Атланте, Джорджия, США.
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Фильмография Майкла Эдварда Роуза
Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик
2007, США
7.0
Операция "Дельта фарс"
приключения, комедия, боевик
2007, США
6.0
Изгнанник
триллер, драма, мистика
2004, Россия / Германия / США
3.0
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