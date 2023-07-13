Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Выживание толстейших
Постер сериала Выживание толстейших
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Выживание толстейших

Выживание толстейших (2023 - …)

Survival of the Thickest 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 7 часов 28 минут

О чем сериал

Сериал «Выживание толстейших» – это американская комедия о молодой, талантливой и энергичной девушке по имени Мэвис, которая мечтает стать дизайнером. У нее есть лишь одна проблема – лишний вес. Однажды она застает своего парня в объятиях другой женщины. Разумеется, любовница имеет модельные параметры. Героиня не отчаивается и не отрекается от себя. Напротив, теперь она придерживается философии бодипозитива и решает создать линию одежды для толстушек, чтобы научить других женщин принимать и любить свое тело.

Выживание толстейших - трейлер второго сезона
Выживание толстейших  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Таша Смит
Таша Смит
Гарсель Бове
Tone Bell
Мишель Бюто
Мишель Бюто
Маруан Зотти
Арисса Феликс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Выживание толстейших - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Выживание толстейших - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше