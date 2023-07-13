Сериал «Выживание толстейших» – это американская комедия о молодой, талантливой и энергичной девушке по имени Мэвис, которая мечтает стать дизайнером. У нее есть лишь одна проблема – лишний вес. Однажды она застает своего парня в объятиях другой женщины. Разумеется, любовница имеет модельные параметры. Героиня не отчаивается и не отрекается от себя. Напротив, теперь она придерживается философии бодипозитива и решает создать линию одежды для толстушек, чтобы научить других женщин принимать и любить свое тело.