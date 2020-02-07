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Постер фильма Секреты убивают
5.1
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5.1

Секреты убивают

, 2020
Overlook
США / триллер / 18+
Постер фильма Секреты убивают
5.1

О фильме

Молодожёны Кэрри и Люк проживают на собственном ранчо, вместе с ними живёт София, девушка, являющаяся конюхом – она занимает небольшое помещение вместе со своей матерью. Однажды на Ранчо появляется Рид – он намного младше Софии, однако несмотря на разницу в возрасте, Рид начинает проявлять внимание к Софии, которая, в свою очередь, с удовольствием отвечает взаимностью. Тем временем Кэрри сильно недовольна тем, что София так безрассудно ввязалась в новые отношении, а всё по тому, что Кэрри убеждена, что Ридом движет исключительно корысть. Однако София не хочет слушать хозяйку и полностью доверяет новому ухажеру, считая, что их любовь взаимна. На этой почве между героинями возникает большая вражда…

В ролях

Джиллиан Мюррэй
Carrie
Крис Ригги
Крис Ригги
Reed
Кэролин МакКормик
Grace
Лиза Торнхилл
Maria
Дэн Амбойер
Дэн Амбойер
Luke
Майкл Эдвард Роуз
Майкл Эдвард Роуз
Mr. Dawson
Brandon Hirsch
Sheriff Jackson
Kristina Reyes
Sofia
Nicholas David King
Sam
Kim DeJesus
Karin
Steven A. Miller
Petie
Режиссер Дэнни Дж. Бойл
Сценарист Dave Hickey, Audrey Arkins
Композитор Cameron Catalano
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 7 февраля 2020

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Stargazer Films USA
Другие названия
Overlook, Killer Daddy Issues, Secretos que matan, Secrets That Kill, Segreti che uccidono, Un mensonge en héritage, Zabójcze sekrety, Смъртоносни тайни

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb

Отзывы о фильме

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