Молодожёны Кэрри и Люк проживают на собственном ранчо, вместе с ними живёт София, девушка, являющаяся конюхом – она занимает небольшое помещение вместе со своей матерью. Однажды на Ранчо появляется Рид – он намного младше Софии, однако несмотря на разницу в возрасте, Рид начинает проявлять внимание к Софии, которая, в свою очередь, с удовольствием отвечает взаимностью. Тем временем Кэрри сильно недовольна тем, что София так безрассудно ввязалась в новые отношении, а всё по тому, что Кэрри убеждена, что Ридом движет исключительно корысть. Однако София не хочет слушать хозяйку и полностью доверяет новому ухажеру, считая, что их любовь взаимна. На этой почве между героинями возникает большая вражда…