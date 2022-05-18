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Елизавета Шакира
Елизавета Шакира
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Елизавета Шакира
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Дата рождения
27 февраля 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Рост
174 см
Биография Елизаветы Шакиры
Родилась 27 февраля 1995 года.
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«Нулевой пациент»: где снимали, кто играет и как точно сериал отражает ситуацию с вирусной эпидемией в СССР
19 мая состоится премьера оригинального проекта Кинопоиска «Нулевой пациент». Киноафиша рассказывает об очень важной для обсуждения теме сериала, его актерах, месте съемок и документальности.
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18 мая 2022 18:44
«Кинопоиск» представил тизер драматического сериала «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в СССР
«История вируса, о котором молчали».
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14 апреля 2022 12:24
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