Героиня российского драматического сериала «Кристина от А до Я» – молодая и амбициозная журналистка, мечтающая издать собственную лайфстайл-книгу. С темой Кристина давно определилась – она хочет поведать всему миру о нелегкой жизни девушки в современном мегаполисе. Вот только в собственной судьбе Крис все идет наперекосяк: карьерные высоты не спешат покоряться, а обаятельные миллиардеры – падать к ногам красавицы. Девушка понимает, что она должна совершить нечто экстраординарное, чтобы обзавестись достойным материалом.