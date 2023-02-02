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Киноафиша Сериалы Кристина от А до Я

Кристина от А до Я (2023 - …)

Кристина от А до Я
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 6 минут
Продолжительность сериала 6 минут
О чем сериал

Героиня российского драматического сериала «Кристина от А до Я» – молодая и амбициозная журналистка, мечтающая издать собственную лайфстайл-книгу. С темой Кристина давно определилась – она хочет поведать всему миру о нелегкой жизни девушки в современном мегаполисе. Вот только в собственной судьбе Крис все идет наперекосяк: карьерные высоты не спешат покоряться, а обаятельные миллиардеры – падать к ногам красавицы. Девушка понимает, что она должна совершить нечто экстраординарное, чтобы обзавестись достойным материалом.

В ролях
В ролях
Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
Борис Акопов
Борис Акопов
Елизавета Шакира
Елизавета Шакира
Феруза Рузиева
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Кристина от А до Я»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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