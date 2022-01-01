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Менаш Ной

Menashe Noy
Менаш Ной
Менаш Ной Menashe Noy
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Дата рождения
7 августа 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Тель-Авив, Израиль
Биография Менаша Ноя

Родился 7 августа 1959 года. Тель-Авив, Израиль.

Фильмография Менаша Ноя
The Day After I'm Gone
The Day After I'm Gone
драма 2019, Израиль
6.0
Работающая женщина
Работающая женщина
драма 2018, Израиль
6.0
Очень плохие парни
Очень плохие парни
комедия, триллер, криминал 2013, Израиль
3.0
Путешествие Игоря и журавлей
Путешествие Игоря и журавлей
семейный, приключения 2012, Израиль / Германия / Польша
7.0
Колумбийская любовь
Колумбийская любовь
мелодрама, комедия, драма 2004, Израиль
0.0
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