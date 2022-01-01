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Менаш Ной
Менаш Ной
Menashe Noy
О персоне
Фильмография
Менаш Ной
Menashe Noy
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Дата рождения
7 августа 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Тель-Авив, Израиль
Биография Менаша Ноя
Родился 7 августа 1959 года. Тель-Авив, Израиль.
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Фильмография Менаша Ноя
The Day After I'm Gone
драма
2019, Израиль
6.0
Работающая женщина
драма
2018, Израиль
6.0
Очень плохие парни
комедия, триллер, криминал
2013, Израиль
3.0
Путешествие Игоря и журавлей
семейный, приключения
2012, Израиль / Германия / Польша
7.0
Колумбийская любовь
мелодрама, комедия, драма
2004, Израиль
0.0
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