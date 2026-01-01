Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
30 марта 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Линц, Австрия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Фильмография Мария Хофштаттер

Жанр
Год
Die Liebeskümmerer 5.5
Die Liebeskümmerer Die Liebeskümmerer
комедия, мелодрама 2024, Германия
Одержимая 6.2
Одержимая Des Teufels Bad
драма, исторический, ужасы 2024, Австрия / Германия
Смотреть трейлер
Андрэа разводится 6.6
Андрэа разводится Andrea lässt sich scheiden
комедия, драма 2024, Австрия
Павлин 7.1
Павлин Peacock
комедия, драма 2024, Австрия / Германия
Смотреть трейлер
Снег 5.1
Снег
триллер, детектив 2023, Австрия
Вся жизнь 7.2
Вся жизнь Ein ganzes Leben
драма 2023, Германия / Австрия
Смотреть трейлер
О чем мы мечтаем 5.9
О чем мы мечтаем Was wir wollten
драма 2020, Австрия
Копы 6.3
Копы Cops
драма 2018, Австрия
Дикая мышь 6.7
Дикая мышь Wilde Maus
комедия, криминал 2017, Австрия / Германия
Урод 5.5
Урод Ugly
драма 2017, Австрия / Украина
Смотреть трейлер
Рай. Надежда 6
Рай. Надежда Paradies: Hoffnung
драма 2013, Австрия / Франция / Германия
Смотреть трейлер
Рай. Любовь 6.5
Рай. Любовь Paradies: Liebe
драма 2012, Германия / Франция / Австрия
Смотреть трейлер
Рай. Вера 6.5
Рай. Вера Paradies: Glaube
драма 2012, Австрия / Франция / Германия
Смотреть трейлер
Архитектор 6.4
Архитектор Architekt, Der
драма 2008, Германия
Смотреть трейлер
Импорт-экспорт 6.2
Импорт-экспорт Import/Export
драма 2007, Австрия
Смотреть трейлер
Собачья жара 6.5
Собачья жара Dog Days / Hundstage
драма 2001, Австрия
