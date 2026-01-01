Оповещения от Киноафиши
Мария Хофштаттер
Maria Hofstätter
Мария Хофштаттер
Maria Hofstätter
Дата рождения
30 марта 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Линц, Австрия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Вся жизнь
(2023)
7.1
Павлин
(2024)
6.7
Дикая мышь
(2017)
Фильмография Мария Хофштаттер
Актриса
16
5.5
Die Liebeskümmerer
Die Liebeskümmerer
комедия, мелодрама
2024, Германия
6.2
Одержимая
Des Teufels Bad
драма, исторический, ужасы
2024, Австрия / Германия
Смотреть трейлер
6.6
Андрэа разводится
Andrea lässt sich scheiden
комедия, драма
2024, Австрия
7.1
Павлин
Peacock
комедия, драма
2024, Австрия / Германия
Смотреть трейлер
5.1
Снег
триллер, детектив
2023, Австрия
7.2
Вся жизнь
Ein ganzes Leben
драма
2023, Германия / Австрия
Смотреть трейлер
5.9
О чем мы мечтаем
Was wir wollten
драма
2020, Австрия
6.3
Копы
Cops
драма
2018, Австрия
6.7
Дикая мышь
Wilde Maus
комедия, криминал
2017, Австрия / Германия
5.5
Урод
Ugly
драма
2017, Австрия / Украина
Смотреть трейлер
6
Рай. Надежда
Paradies: Hoffnung
драма
2013, Австрия / Франция / Германия
Смотреть трейлер
6.5
Рай. Любовь
Paradies: Liebe
драма
2012, Германия / Франция / Австрия
Смотреть трейлер
6.5
Рай. Вера
Paradies: Glaube
драма
2012, Австрия / Франция / Германия
Смотреть трейлер
6.4
Архитектор
Architekt, Der
драма
2008, Германия
Смотреть трейлер
6.2
Импорт-экспорт
Import/Export
драма
2007, Австрия
Смотреть трейлер
6.5
Собачья жара
Dog Days / Hundstage
драма
2001, Австрия
