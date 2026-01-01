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Лираз Чархи
Liraz Charhi
Киноафиша
Персоны
Лираз Чархи
Лираз Чархи
Liraz Charhi
Дата рождения
31 мая 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Рамла, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Биография Лираз Чархи
Родилась 31 мая 1978 года. Рамла, Израиль.
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Популярные фильмы
7.6
Тегеран
(2020)
7.0
Край света налево
(2003)
6.8
Прощальный квартет
(2012)
Фильмография Лираз Чархи
7.6
Тегеран
драма, триллер
2020, Израиль
6.8
Прощальный квартет
A Late Quartet
драма
2012, США
Смотреть трейлер
7
Край света налево
Sof Ha'Olam Smola
мелодрама
2003, Израиль
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Новости о Лираз Чархи
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