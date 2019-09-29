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Постер сериала Тайные дела подружек невесты
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Киноафиша Сериалы Тайные дела подружек невесты

Тайные дела подружек невесты (2019 - 2019)

Secret Bridesmaids' Business 18+
Год выпуска 2019
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Seven Network
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Оливия, Мелани и Саския дружат еще со школьной скамьи. У каждой из подруг непростая личная жизнь. Оливия некоторое время назад готовилась выйти замуж, но свадьба сорвалась из-за измены жениха. Теперь же Оливия планирует организовать идеальную свадьбу, где должны присутствовать ее лучшие подруги. У приглашенных девушек есть и свои секреты: Мелани недавно изменила мужу, а Саския скрывает свои чувства к Оливии. В торжественный день одна из подруг без предварительной договоренности приглашает на церемонию бракосочетания незнакомца. С этого дня жизнь всех трех девушек круто меняется, ведь этот жестокий любитель правды выносит на всеобщее обозрение тщательно охраняемые тайны подруг. С появлением незнакомца запускается цепь ужасных событий. Чтобы противостоять хаосу, девушкам придется объединить свои усилия.

Тайные дела подружек невесты - трейлер первого сезона
Тайные дела подружек невесты  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Николас Белл
Кэти МакГрат
Кэти МакГрат
Александр Инглэнд
Александр Инглэнд
Джорджина Хэйг
Джорджина Хэйг
Джексон Тозер
Джексон Тозер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Тайные дела подружек невесты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
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