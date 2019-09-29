Оливия, Мелани и Саския дружат еще со школьной скамьи. У каждой из подруг непростая личная жизнь. Оливия некоторое время назад готовилась выйти замуж, но свадьба сорвалась из-за измены жениха. Теперь же Оливия планирует организовать идеальную свадьбу, где должны присутствовать ее лучшие подруги. У приглашенных девушек есть и свои секреты: Мелани недавно изменила мужу, а Саския скрывает свои чувства к Оливии. В торжественный день одна из подруг без предварительной договоренности приглашает на церемонию бракосочетания незнакомца. С этого дня жизнь всех трех девушек круто меняется, ведь этот жестокий любитель правды выносит на всеобщее обозрение тщательно охраняемые тайны подруг. С появлением незнакомца запускается цепь ужасных событий. Чтобы противостоять хаосу, девушкам придется объединить свои усилия.