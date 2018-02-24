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Дмитрий Черкасов
Дмитрий Черкасов
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Дмитрий Черкасов
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Дата рождения
30 января 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Дмитрия Черкасова
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Новости о персоне
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Эксклюзивное интервью с создателями сериала «Вольной грамоты»: «Мы уважаем и ценим нашего зрителя».
На Первом канале на днях начался показ многосерийного проекта «Вольная грамота» (проект Кинокомпании «Щука»). Сериал рассказывает о нелегкой судьбе крепостной Полины. Режиссер
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24 февраля 2018 09:33
Закончились съемки сериала «Вольная грамота»
Накануне состоялся последний этап съемочных работ над историческим сериалом Дмитрия Черкасова «Вольная грамота». Производством занимается кинокомпания «Щука» по заказу Первого
Написать
4 июля 2017 18:50
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