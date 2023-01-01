Джоси и Джек: История любви , 2019

Джоси и ее старший брат Джек потеряли мать в далеком детстве, и с тех пор их воспитывал отец-алкоголик — в изоляции от всего мира. Однажды Джек сбегает из заточения, а через несколько недель возвращается за сестрой. Теперь они живут у случайных любовниц Джека, пока те готовы их содержать, а после находят себе новых покровительствующих друзей. Но стоило пьянящему чувству свободы испариться, как Джоси начинает понимать, что Джек во всем повторяет их ненавистного родителя, от гнета которого они так мечтали освободиться.