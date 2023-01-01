Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праведник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джоси и Джек: История любви Джоси и Джек: История любви
Киноафиша Фильмы Джоси и Джек: История любви
Josie & Jack

Джоси и Джек: История любви , 2019

2019 / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Джоси и ее старший брат Джек потеряли мать в далеком детстве, и с тех пор их воспитывал отец-алкоголик — в изоляции от всего мира. Однажды Джек сбегает из заточения, а через несколько недель возвращается за сестрой. Теперь они живут у случайных любовниц Джека, пока те готовы их содержать, а после находят себе новых покровительствующих друзей. Но стоило пьянящему чувству свободы испариться, как Джоси начинает понимать, что Джек во всем повторяет их ненавистного родителя, от гнета которого они так мечтали освободиться.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Режиссер
Сара Ланкастер
В ролях
Оливия ДеДжонг
Оливия ДеДжонг
Алекс Нюстадтер
Алекс Нюстадтер
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Анна Барышников
Анна Барышников
Аннабелль Декстер-Джонс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джоси и Джек: История любви 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Джоси и Джек: История любви смотреть онлайн

Джоси и Джек: История любви
Смотрите за 1
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши