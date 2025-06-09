Автор хита нулевых Николай Ларионов работает охранником дачных посёлков. Но однажды его экс-супруга Жанна улетает в отпуск и просит присмотреть за их 14-летней дочерью Кошей, которую тот никогда не видел. Подросток не рад появлению инфантильного отца-разгильдяя и мечтает избавиться от него, пристроив в хорошие женские руки. Неожиданно затея Коши рождает прибыльный бизнес — онлайн-агентство знакомств. Новое дело не только сблизит отца и дочь, но и поможет решить их финансовые проблемы: Коше договориться с шантажисткой в школе, а Николаю триумфально вернуться в шоу-бизнес.