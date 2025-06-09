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Киноафиша Сериалы Папа Миа

Папа Миа (2025 - …)

Papa Mia 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Автор хита нулевых Николай Ларионов работает охранником дачных посёлков. Но однажды его экс-супруга Жанна улетает в отпуск и просит присмотреть за их 14-летней дочерью Кошей, которую тот никогда не видел. Подросток не рад появлению инфантильного отца-разгильдяя и мечтает избавиться от него, пристроив в хорошие женские руки. Неожиданно затея Коши рождает прибыльный бизнес — онлайн-агентство знакомств. Новое дело не только сблизит отца и дочь, но и поможет решить их финансовые проблемы: Коше договориться с шантажисткой в школе, а Николаю триумфально вернуться в шоу-бизнес.

 

В ролях
В ролях
Павел Майков
Павел Майков
Елена Николаева
Елена Николаева
Юлия Мельникова
Юлия Мельникова
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Таисья Калинина
Таисья Калинина
Александр Марин
Александр Марин
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Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Папа Миа - Сезон 1 Сезон 1
2025, 12 эпизодов
 
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