Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Иван Качалин
Иван Качалин
О персоне
Фильмография
Новости
Иван Качалин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 сентября 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Дева
Биография Ивана Качалина
Родился 15 сентября 1996 года. Москва, Россия.
Развернуть
Фильмография Ивана Качалина
Образ художника
документальный, комедия
2021, Россия
0.0
27 секунд памяти
документальный, короткометражный
2019, Россия / Чехия / Бельгия / Украина
4.0
Странник
драма
2017, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В ограниченный прокат вышел фильм «Странник»
В ограниченный прокат в кинотеатре «Бульвар» вышел фильм «Странник». Режиссеры Денис Колонтай, Иван Качалин и Дмитрий Глазовский работали над лентой в течение нескольких
Написать
23 ноября 2017 18:42
Фестиваль «Киношок» объявил победителей
Стали известны победители 26-го Открытого фестиваля «Киношок», который проходил в Анапе с 3 по 9 сентября. Конкурс полнометражных картин Обладателем главного
Написать
11 сентября 2017 14:47
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»