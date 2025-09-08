Меню
Постер фильма Санбой. Метод
1 постер Билеты от 650 ₽
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Санбой. Метод

Санбой. Метод

Sunboy. Method 18+
Билеты от 650 ₽
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Нести свет любви и добра своими песнями, с широкой улыбкой и душой нараспашку проехать практически всю Европу на велосипеде, попасть в Книгу рекордов Гиннеса, встретиться с президентом Чехии Вацлавом Гавелом и получить из его рук в подарок ключи от автобуса — всё это исполнилось в жизни простого парня Геннадия Чернецова.

С тех пор прошло больше 30 лет: автобус под надуманным предлогом отобрали власти, европейские магистрали сменились душными улицами провинциального города Ярцево в Смоленской области, а от образа беззаботного Солнечного мальчика остались только песни и прозвище Санбой. Эхо бурной молодости рано или поздно могло бы стихнуть совсем, но появление интернета вдохнуло новую жизнь и в самого Санбоя, и в его песни.

Страна Россия / Эстония
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 сентября 2025
Премьера в мире 8 сентября 2025
Бюджет 300 000 RUR
Производство CineFog, RaPiRa Production
Другие названия
Sunboy. Method, Санбой. Метод
Режиссер
Дмитрий Глазовский
Дмитрий Глазовский
Иван Качалин
Иван Качалин
В ролях
Gennady Chernetsov
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк Мосфильм
19:00 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Санбой. Метод» в кинотеатрах

Завтра 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
19:00 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
