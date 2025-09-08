Нести свет любви и добра своими песнями, с широкой улыбкой и душой нараспашку проехать практически всю Европу на велосипеде, попасть в Книгу рекордов Гиннеса, встретиться с президентом Чехии Вацлавом Гавелом и получить из его рук в подарок ключи от автобуса — всё это исполнилось в жизни простого парня Геннадия Чернецова.



С тех пор прошло больше 30 лет: автобус под надуманным предлогом отобрали власти, европейские магистрали сменились душными улицами провинциального города Ярцево в Смоленской области, а от образа беззаботного Солнечного мальчика остались только песни и прозвище Санбой. Эхо бурной молодости рано или поздно могло бы стихнуть совсем, но появление интернета вдохнуло новую жизнь и в самого Санбоя, и в его песни.