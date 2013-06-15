Меню
О персоне
Фильмография
Александр Казаков
Александр Казаков
Дата рождения
25 ноября 1941
Возраст
71 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
15 июня 2013
Место рождения
Балашиха, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.8
Противостояние
(1985)
6.4
Полынь — трава горькая
(1982)
6.4
Не послать ли нам... гонца?
(1998)
Фильмография Александр Казаков
6.4
Не послать ли нам... гонца?
Ne poslat li nam... gontsa?
комедия, драма, приключения
1998, Россия
7.8
Противостояние
криминал, детектив
1985, СССР
6.4
Полынь — трава горькая
Polyn - trava gorkaya
драма
1982, СССР
