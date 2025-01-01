«Противостояние» — советский многосерийный фильм, снятый киностудией «Ленфильм». В его основе лежит одноименный литературный первоисточник. История разворачивается сразу в двух временных отрезках: в Советском Союзе 1980-х годов и временах ВОВ, когда русские солдаты находились на линии фронта Третьего рейха. Главный герой – лингвист Георгий – случайно находит мешок с расчлененным телом. По ходу расследования стражи правопорядка выясняют, что в 1945 году было совершено практически аналогичное убийство.