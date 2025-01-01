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Постер сериала Противостояние
Постер сериала Противостояние
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Киноафиша Сериалы Противостояние

Противостояние (1985 - 1985)

Protivostoanie 18+
Год выпуска 1985
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 3 минуты
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 6 часов 18 минут

О чем сериал

«Противостояние» — советский многосерийный фильм, снятый киностудией «Ленфильм». В его основе лежит одноименный литературный первоисточник. История разворачивается сразу в двух временных отрезках: в Советском Союзе 1980-х годов и временах ВОВ, когда русские солдаты находились на линии фронта Третьего рейха. Главный герой – лингвист Георгий – случайно находит мешок с расчлененным телом. По ходу расследования стражи правопорядка выясняют, что в 1945 году было совершено практически аналогичное убийство.

Противостояние - трейлер первого сезона
Противостояние  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Андрей Болтнев
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
Ольга Самошина
Валерий Филонов
Виктор Гоголев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Противостояние - Сезон 1 Сезон 1
1985, 6 эпизодов
 
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