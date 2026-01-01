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Масатака Кубота
Masataka Kubota
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Персоны
Масатака Кубота
Масатака Кубота
Masataka Kubota
Дата рождения
6 августа 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтический герой
Биография Масатака Куботы
Родился 6 августа 1988 года. Канагава, Япония.
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Популярные фильмы
8.0
Неестественная смерть
(2018)
7.5
Бродяга Кэнсин: Великий киотский пожар
(2014)
7.5
Блю Лок
(2026)
Фильмография Масатака Куботы
7.5
Блю Лок
Burû Rokku
боевик, драма, спорт
2026, Япония
Смотреть трейлер
6.4
Облако
Kuraudo
боевик, драма, ужасы
2024, Япония
6.9
Некий мужчина
Aru otoko
драма, детектив, мелодрама
2022, Япония
5.5
Токийский гуль 2
Tokyo Ghoul S
ужасы, фантастика, боевик, триллер
2020, Япония
6.5
Пупелль из города дымоходов
Eiga Entotsumachi no Puperu
анимация, семейный, фэнтези, аниме
2020, Япония
Смотреть трейлер
7.2
Радиологическое отделение
драма, дорама
2019, Япония
6.6
Первая любовь
First Love / Hatsukoi
драма, мелодрама
2019, Япония / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Бистро
Dainâ / Diner
боевик, драма, криминал
2019, Япония
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