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Масатака Кубота
Масатака Кубота
Masataka Kubota
О персоне
Фильмография
Масатака Кубота
Masataka Kubota
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Дата рождения
6 августа 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Масатака Куботы
Родился 6 августа 1988 года. Канагава, Япония.
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Фильмография Масатака Куботы
Пупелль из города дымоходов
анимация, семейный, фэнтези
2020, Япония
6.0
Первая любовь
драма, мелодрама
2019, Япония / Великобритания
6.0
Бистро
боевик, драма, криминал
2019, Япония
5.0
Токийский гуль
боевик, драма, фэнтези
2017, Япония
5.0
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