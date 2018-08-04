Отзывы о фильме
Продолжая бездельничать, Гинтоки, Синпати и Кагура сталкиваются с недостатком денег. Тогда они решают устроиться на подработку. В это же время в рядах Синсэнгуми зреет раскол, и внутренний конфликт выходит наружу.
|13 сентября 2018
|Австралия
|7 декабря 2018
|Вьетнам
|27 сентября 2018
|Гонконг
|31 октября 2018
|Индонезия
|15 ноября 2018
|Малайзия
|13 сентября 2018
|Новая Зеландия
|8 ноября 2018
|Сингапур
|5 декабря 2018
|Таиланд
|4 августа 2018
|Тайвань
|13 декабря 2018
|Южная Корея
|12
|17 августа 2018
|Япония