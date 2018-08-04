Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик

Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»

Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками

«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод

«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени

Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»

Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели