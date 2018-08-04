Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Гинтама 2
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
Киноафиша Фильмы Гинтама 2

Гинтама 2

Gintama 2: Okite wa yaburu tame ni koso aru 18+
О фильме

Продолжая бездельничать, Гинтоки, Синпати и Кагура сталкиваются с недостатком денег. Тогда они решают устроиться на подработку. В это же время в рядах Синсэнгуми зреет раскол, и внутренний конфликт выходит наружу.

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 4 августа 2018
Дата выхода
13 сентября 2018 Австралия
7 декабря 2018 Вьетнам
27 сентября 2018 Гонконг
31 октября 2018 Индонезия
15 ноября 2018 Малайзия
13 сентября 2018 Новая Зеландия
8 ноября 2018 Сингапур
5 декабря 2018 Таиланд
4 августа 2018 Тайвань
13 декабря 2018 Южная Корея 12
17 августа 2018 Япония
Сборы в мире $30 896 653
Производство Gintama 2 Film Partners, Plus D
Другие названия
Gintama 2: Okite wa yaburu tame ni koso aru, Gintama 2, Gintama 2: Rules are Made to be Broken, Gin Tama 2, Gintama 2 (kari), Gintama 2 (Temporary), Gintama 2: Quebrando as Regras, Gintama 2: The Law Is Surely There to Be Broken, Gintama tsû: Okite wa yaburu tame ni koso aru, Gintama: Shinsengumi hen, Linh Hồn Bạc 2: Luật Lệ Đặt Ra Là Để Phá Bỏ, The Gintama: Part II, Ülev hing 2, Гинтама 2: Правила для того, чтобы их нарушать, 銀魂2 掟は破るためにこそある, 銀魂2：規矩是為了被打破而存在的
Режиссер
Юити Фукуда
В ролях
Сюн Огури
Сюн Огури
Масаки Суда
Канна Хасимото
Канна Хасимото
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
