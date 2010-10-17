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Постер сериала Ветеринар Дулиттл
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Киноафиша Сериалы Ветеринар Дулиттл

Ветеринар Дулиттл (2010 - 2010)

Juui Dolittle 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 8 часов 15 минут

О чем сериал

Тоттори Кэнъити, прозванный Дулиттлом, ветеринар от бога, но тяжелый человек, особенно в общении с клиентами. Его девиз: «Ветеринария — это бизнес». Он владелец частной клиники для животных и приходит на выручку не только безмолвным пациентам, но и их хозяевам. В этом ему помогает Тадзима Аска, невольно ставшая медсестрой в его ветклинике. Приятель Тоттори — Ханабиси Масару, харизматичный ветеринар и ведущий популярного телевизионного шоу о животных, во многом он не похож на Дулиттла, но в желании всеми силами помочь братьям нашим меньшим они едины.

В ролях
В ролях
Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Сюн Огури
Сюн Огури
Мао Иноуэ
Кодзи Исидзака
Масаки Суда
Хироки Наримия
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Ветеринар Дулиттл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 9 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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