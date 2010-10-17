Тоттори Кэнъити, прозванный Дулиттлом, ветеринар от бога, но тяжелый человек, особенно в общении с клиентами. Его девиз: «Ветеринария — это бизнес». Он владелец частной клиники для животных и приходит на выручку не только безмолвным пациентам, но и их хозяевам. В этом ему помогает Тадзима Аска, невольно ставшая медсестрой в его ветклинике. Приятель Тоттори — Ханабиси Масару, харизматичный ветеринар и ведущий популярного телевизионного шоу о животных, во многом он не похож на Дулиттла, но в желании всеми силами помочь братьям нашим меньшим они едины.