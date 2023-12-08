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Постер мультфильма Счастливого маленького Бэтмена
6.4
Счастливого маленького Бэтмена - Трейлер
Киноафиша Фильмы Счастливого маленького Бэтмена
6.4

Счастливого маленького Бэтмена

, 2023
Merry Little Batman
США / боевик, приключения, анимация / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Счастливого маленького Бэтмена
6.4
Счастливого маленького Бэтмена - Трейлер
Счастливого маленького Бэтмена  Трейлер

В ролях

Люк Уилсон
Люк Уилсон
Batman
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Alfred Pennyworth
Michael Fielding
Terry
Синтия Кей МакУилльямс
Vicki Vale
Натали Паламидес
Натали Паламидес
Francine
Рейд Скотт
Рейд Скотт
Крис Салливан
Крис Салливан
Дэвид Хорнсби
Fireman
Брайан Джордж
The Penguin
Йонас Кибриб
Йонас Кибриб
Little Batman
Йонас Кибриб
Йонас Кибриб
Little Batman
Dolph Adomian
Mr. Freeze
Режиссер Mike Roth
Сценарист John Davis Infantino, Эдди Тригерос, Этан Коэн, Morgan Evans, Jase Ricci, Mike Roth, Боб Кейн
Композитор Патрик Стамп
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 декабря 2023
Премьера в мире 8 декабря 2023
Производство Région Académique Île-De-France, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente
Другие названия
Merry Little Batman, Un pequeño Batman navideño, Bon Nadal, petit Batman, Feliz Mini-Bat Navidad, Joyeuse Fête de Noël, petit Batman!, Joyeux Noël, petit Batman!, Kiskarácsony, Batkarácsony, Küçük Batman'in Noeli, L'Étrange Noël du petit Batman, Người Dơi Nhí, O Natal do Pequeno Batman, Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale, Веселый маленький Бэтмен, Різдво малого Бетмена, リトル・バットマン クリスマスの大冒険, 小蝙蝠俠聖誕大冒險, Різдво маленького Бетмена

Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Счастливого маленького Бэтмена - Трейлер
Счастливого маленького Бэтмена Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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