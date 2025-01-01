Меню
Персоны
Крис Салливан
Награды
Награды и номинации Криса Салливана
Chris Sullivan
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Криса Салливана
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
