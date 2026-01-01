Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аарон Квок
Aaron Kwok
Киноафиша
Персоны
Аарон Квок
Аарон Квок
Aaron Kwok
Дата рождения
26 октября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Воины сумерек: Осада Коулуна
(2024)
6.9
Проект «Гутенберг»
(2018)
6.4
Пес из будущего
(2024)
Билеты
Фильмография Аарон Квок
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2018
2016
2015
2009
2000
Все
10
Фильмы
10
Актриса
10
6.4
Пес из будущего
Lai zi wang xing de ni
семейный, фэнтези
2024, Китай
Смотреть трейлер
Билеты
7.2
Воины сумерек: Осада Коулуна
Jiu Long cheng zhai · Wei cheng
боевик, криминал, триллер
2024, Китай / Гонконг
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.7
Кибератака
Dyun mong
боевик, криминал, драма
2023, Китай / Гонконг
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
5.9
Белый шторм 3: Рай или ад
So duk 3: Yun joi tin ngai
боевик, криминал, драма
2023, Китай / Гонконг
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.5
Царь обезьян
Monkey King 3
фэнтези
2018, Китай
Смотреть трейлер
6.9
Проект «Гутенберг»
Wu shuang
боевик, криминал
2018, Китай
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
Царь обезьян: Начало легенды
Xi you ji zhi: Sun Wukong san da Baigu Jing / The Monkey King: The Legend Begins
боевик, фэнтези, приключения
2016, Гонконг / Китай
5.5
И сошёл монах с гор
Dao shi xia shan
боевик
2015, Китай / США
5.6
Властелины стихий 2
Fung wan II
боевик, фэнтези
2009, Гонконг
5.3
Шанхайский связной
Leui ting jin ging
боевик
2000, Гонконг
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667